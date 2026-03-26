Spagna, confermata la crescita al +0,8% nel 4° trimestre

(Teleborsa) - Confermati i dati sulla crescita del PIL spagnolo nel 4° trimestre 2025.



Secondo l'Istituto statistico spagnolo INE, che ha pubblicato i dati definitivi del PIL, su base trimestrale si è registrato un aumento dello 0,8%, in linea con quanto indicato nella stima preliminare e atteso dal consensus. Nel 3° trimestre si era registrata una variazione pari a +0,6%.



Su base annuale, il PIL ha riportato un incremento del 2,7%, leggermente superiore alla prima lettura (+2,6%) ma in linea con quanto registrato nel 3° trimestre (+2,7%).

Condividi

```