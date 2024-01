Marcolin e Zegna rinnovano accordo di licenza fino al 2030

(Teleborsa) -, azienda tra i leader mondiali nel settore dell’eyewear, e, tra i leader globali del, annunciano il rinnovo dell’accordo dimondiale per il design, la produzione e distribuzione di occhiali da sole e montature da vista a marchio Zegna.Il nuovo accordo prevede un meccanismo di rinnovo automatico della licenza sino al 31 dicembre 2030, rafforzando ulteriormente la partnership tra i due Gruppi, iniziata nel 2015.Le collezioni eyewear di Zegna esprimono tre principi fondamentali del marchio: qualità, innovazione e tradizione. Modelli dallo stile inconfondibile, caratterizzati – grazie anche a sapienti lavorazioni artigianali – dall’utilizzo di elementi ricercati, in un perfetto equilibrio tra heritage iconico del brand e stile contemporaneo."Alla base della filosofia di Marcolin e Zegna c’è lo stesso amore per la qualità e per il bello e ben fatto - commenta. Questo accordo ci riempie di orgoglio, e rafforza una volta di più un rapporto ormai consolidato tra le due aziende, nell’ideazione e sviluppo delle collezioni eyewear, così come nel business. Siamo felici ed onorati di poter continuare a lavorare al fianco di Gildo Zegna e del suo Team"., ha aggiunto: "Il Made in Italy è sempre stato al centro del DNA del nostro brand e questo è un valore comune che condividiamo con Marcolin, insieme alla nostra passione per l'eccellenza. Questa rinnovata partnership sottolinea l’importanza dell'eyewear come una delle nostre principali categorie di licenza per Zegna".