UPS, ricavi e utili in calo nel 2023. Guidance debole per 2024

UPS

(Teleborsa) -, società americana di trasporto pacchi e spedizioni internazionali, ha registratodel2023 pari a 24,9 miliardi di dollari, in calo del 7,8% rispetto al quarto trimestre del 2022. L'è stato di 2,5 miliardi di dollari, in calo del 22,5% rispetto al quarto trimestre del 2022 e in calo del 27,1% su base rettificata. L'utile per azione è stato di 1,87 dollari per il trimestre, mentre l'di 2,47 dollari è stato inferiore del 31,8% rispetto allo stesso periodo del 2022."Il 2023 è statoe nonostante tutto siamo rimasti concentrati sul controllo di ciò che potevamo controllare, siamo rimasti sulla strategia e abbiamo rafforzato le nostre basi per la crescita futura", ha affermato, amministratore delegato di UPS.I ricavi dell'sono stati di 91 miliardi di dollari, con un calo del 9,3%, l'utile operativo di 9,1 miliardi di dollari, l'utile operativo rettificato di 9,9 miliardi di dollari, in calo del 28,7%, l'EPS è stato pari a 7,80 dollari, l'EPS rettificato di 8,78 dollari.Per l', UPSche i ricavi oscilleranno da circa 92 miliardi di dollari a 94,5 miliardi di dollari (al di sotto delle stime degli analisti di 95,57 miliardi di dollari, secondo dati LSEG)e che il margine operativo rettificato consolidato varierà dal 10,0% al 10,6% circa. La società prevede spese in conto capitale per circa 4,5 miliardi di dollari e pagamenti di dividendi per circa 5,4 miliardi di dollari, soggetti all'approvazione del consiglio.