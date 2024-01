Wall Street debole, cresce l'attesa per la Fed

Microsoft

(Teleborsa) - Partenza debole per la borsa di Wall Street, dopo le chiusure record della vigilia. Oggi inizia la due giorni del(Fomc) della Federal Reserve che termina domani con l'annuncio sui tassi di interesse e da cui non si attendono sorprese.Nel frattempo, prosegue la stagione delle trimestrali che vede protagoniste, questa settimana, le big del settore tech, come. Intantoha registrato ricavi leggermente sotto le attese, ma un utile inatteso rispetto alla precedente perdita.Sulle prime rilevazioni, poco mosso ilche si attesta sui valori della vigilia a 38.310 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 4.926 punti. Senza direzione il(-0,18%); pressoché invariato l'(+0,04%).