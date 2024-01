Alphabet e Microsoft non soddisfano Wall Street nonostante risultati sopra le attese

Alphabet

(Teleborsa) -, con i risultati dell'ultimo trimestre che non hanno impressionato gli analisti, nonostante ricavi e utili per azione abbiano battuto le attese. Il timore è che l'asticella sia ormai molto alta, anche perché le grandi aspettative degli investitori hanno spinto i titoli a un poderoso rally negli scorsi mesi. Le azioni delle due società sonoMicrosoft ha chiuso ildell'anno fiscale 2024 (al 31 dicembre 2023) con ricavi di 62,0 miliardi di dollari, aumentati del 18% (+16% a valuta costante) rispetto allo stesso periodo del 2022. L'utile operativo è stato di 27,0 miliardi di dollari ed è aumentato del 33% e del 25% su base rettificata (più 23% in valuta costante). L'utile netto è stato di 21,9 miliardi di dollari ed è aumentato del 33% e del 26% su base rettificata (più 23% a valuta costante). L'utile per azione è stato di 2,93 dollari ed è aumentato del 33% e del 26% su base rettificata (più 23% in valuta costante)I ricavi nell'sono stati di 25,9 miliardi di dollari e sono aumentati del 20% (+19% a valuta costante), con i seguenti punti salienti: i ricavi dei prodotti server e dei servizi cloud sono aumentati del 22% (+20% a valuta costante) grazie alla crescita dei ricavi die di altri servizi cloud del 30% (+28% a valuta costante)."Siamo passati dal parlare di intelligenza artificiale all'- ha affermato Satya Nadella, presidente e amministratore delegato di Microsoft - Inserendo l'intelligenza artificiale in ogni livello del nostro stack tecnologico, stiamo conquistando nuovi clienti e contribuendo a generare nuovi vantaggi e incrementi di produttività in ogni settore""La forte esecuzione da parte dei nostri team di vendita e dei nostri partner ha portato i ricavi dia 33,7 miliardi di dollari, in crescita del 24% (+22% a valuta costante) anno su anno", ha affermato Amy Hood, vicepresidente esecutivo e direttore finanziario di Microsoft., la casa madre di Google, ha chiuso ildell'anno fiscale 2023 (al 31 dicembre 2023) con ricavi pari a 86,3 miliardi di dollari (+13% sullo stesso periodo dell'anno precedente), un utile di 20,7 miliardi di dollari (vs 13,6 miliardi di dollari un anno prima) e un EPS di 1,64 dollari (vs 1,05 dollari)."Siamo soddisfatti della continua forza della ricerca e del- ha commentato il CEO Sundar Pichai - Ognuno di questi sta già beneficiando dei nostri investimenti e dell'innovazione nell’intelligenza artificiale. Mentre entriamo nell'era dei Gemelli, il meglio deve ancora venire".L'si è chiuso con ricavi pari a 307,4 miliardi di dollari (+9%), un utile di 73,8 miliardi di dollari (vs 59,9 miliardi di dollari un anno prima) e un EPS di 5,80 dollari (vs 4,56 dollari)."Abbiamo chiuso il 2023 con risultati finanziari molto positivi per il quarto trimestre, con ricavi consolidati del quarto trimestre pari a 86 miliardi di dollari, in crescita del 13% anno su anno - ha detto Ruth Porat, presidente e CFO - Rimaniamo impegnati nel nostro lavoro permentre investiamo per supportare le nostre opportunità di crescita".