Festival di Sanremo 2024, Generali presente per il secondo anno consecutivo

(Teleborsa) - Generali torna a Sanremo nellaL'evento sarà raccontato da una suggestiva cornice, ilcon le voci di, regina della stand-up comedy, espeaker radiofonico, vocalist e animatore. Fumo e Pettinato proporranno collegamenti durante il "Prima Festival"e saranno portavoce di una prospettiva unica sul Teatro Ariston attraverso i social, per coinvolgere ed entusiasmare anche le nuove generazioni. Tradizione, italianità, passione ma anche vicinanza al territorio, innovazione e proiezione al futuro.Dal 6 al 10 febbraio sarà in onda su Rai 1 e Rai Premium lo, "vicina a tutti i suoi clienti nei sogni di una vita ma anche in quelli di una sera perché essere vicini vuol dire condividere con loro passioni e progetti". I video lanciati sui social racconteranno il balconcino dell'Agenzia di Sanremo, i balconcini e le finestre di tante agenzie affacciate sui caratteristici scorci di tutta Italia.Generali sarà anche alcon la propriaper accogliere tutte le persone che sceglieranno di giocare all'iniziativa social più popolare nei giorni della kermesse. Sono tre i bonus premium dedicati agli artisti in gara: 25 punti in caso di vittoria della serata dei duetti e delle cover; 10 punti per la dedica della canzone preferita a un familiare, amico o partner; 10 punti per la discesa della scalinata mano nella mano con un ospite.