Santander, utile supera 11 miliardi di euro nel 2023. Balzo degli accantonamenti

Santander

(Teleborsa) -, colosso bancario spagnolo, ha conseguito undi 11.076 milioni di euro nel, in aumento del 15% in euro correnti rispetto al 2022, poiché la forte crescita dei ricavi, in particolare in Europa, la crescita dei clienti e un buon controllo dei costi hanno più che compensato la crescita anno su anno prevista negli accantonamenti per perdite su crediti. Nel, l'utile attribuibile è aumentato del 42% (+28% in euro correnti) rispetto al quarto trimestre del 2022 arrivando a 2.933 milioni di euro.La società ha aumentato la redditività e il valore per gli azionisti, con un rendimento del capitale tangibile () del 15,1% (+1,7 punti percentuali); utile per azione () di 0,65 euro, in crescita del 21,5%, e valore patrimoniale netto tangibile () per azione di 4,76 euro a fine anno. Includendo il dividendo in contanti pagato a maggio sugli utili del 2022 e l'acconto sui dividendi sugli utili del 2023 pagati a novembre, la creazione di valore (TNAV più dividendo in contanti per azione) è aumentata del 15%. Nel 2023 il valore creato per gli azionisti è pari a 10,25 miliardi di euro.Glisono aumentati del 19%, come previsto e in un contesto di tassi di interesse e inflazione più elevati, a causa della normalizzazione in corso negli Stati Uniti e in Messico, nonché di accantonamenti aggiuntivi per i mutui in franchi svizzeri in Polonia."Siamo concentrati sui risultati a breve termine, promuovendo al contempo una crescita sostenibile degli utili per il futuro, e sono fiducioso cheper Santander, con un forte slancio in tutte le nostre attività globali, nonostante i maggiori rischi geopolitici e un rallentamento dell'economia globale - ha commentato, executive chair di Banco Santander - I nostri progressi nell'attuazione della nostra strategia, combinati con la forza e la diversificazione del nostro modello, ci consentiranno di continuare a crescere migliorando ulteriormente la redditività, puntando a un RoTE del 16% per il 2024".Glisono la crescita dei ricavi a una cifra media; un efficiency ratio inferiore al 43%; costo del rischio pari a circa 1,2%; RoTE del 16%; e CET1 Fully Loaded superiore al 12%.