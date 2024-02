Canada Goose rivede guidance dopo terzo trimestre con ricavi in aumento

Canada Goose

(Teleborsa) -, azienda canadese specializzata in abbigliamento invernale, ha comunicato che isono aumentati del 6% a 609,9 milioni di dollari canadesidell'anno fiscale 2024 (terminato il 31 dicembre 2023), rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in crescita del 5% su base valutaria costante. L'attribuibile agli azionisti è stato di 130,6 milioni di dollari, ovvero 1,29 dollari per azione, rispetto ai 134,9 milioni di dollari (1,28 dollari per azione) dello stesso periodo dell'anno precedente.L'è stato di 138,6 milioni di dollari, o 1,37 dollari per azione diluita (vs 134,5 milioni di dollari, o 1,27 dollari per azione).Per l', Canada Goose si aspetta: entrate totali comprese tra 1,285 e 1,305 miliardi di dollari, rispetto alle precedenti indicazioni comprese tra 1,2 e 1,4 miliardi di dollari, utile netto rettificato per azione compreso tra 0,82 e 0,92 dollari, rispetto alle precedenti indicazioni comprese tra 0,60 e 1,40 dollari."I risultati del terzo trimestre sono stati, evidenziati dai progressi nelle nostre priorità strategiche, tra cui una solida crescita nella regione Asia-Pacifico, un aumento dei ricavi in tutte le categorie, con particolare forza nell'abbigliamento, la fornitura di esperienze elevate in tutti i punti di contatto, e una maggiore efficienza guidata dalle nostre iniziative di trasformazione", ha affermatodi Canada Goose."Mentre continuiamo a operare in un, siamo incoraggiati dalla nostra performance durante le festività, che ha visto livelli di traffico record e forti ricavi generati durante i momenti chiave dei consumi", ha aggiunto.