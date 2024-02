E.ON, nel 2023 EBITDA di 9,4 miliardi di euro: superate le previsioni

E.ON

(Teleborsa) -, colosso energetico tedesco, ha chiuso ilcon unpari a 9,4 miliardi di euro, superiore rispetto alla previsione precedente di 8,6-8,8 miliardi di euro. In particolare, ha registrato un EBITDA rettificato del segmento Energy Networks pari a 6,6 miliardi di euro (previsione: 6,3-6,5 miliardi di euro) e un EBITDA rettificato per il segmento Customer Solutions pari a 2,8 miliardi di euro (previsione: 2,3-2,5 miliardi di euro).L'è di 3,1 miliardi di euro (previsione: 2,7-2,9 miliardi di euro), mentre l'è di 1,18 euro (previsione: 1,03-1,11 euro)"Lodell'EBITDA rettificato e dell'utile netto rettificato dei primi nove mesi del 2023 è, superando le previsioni", si legge in una nota."Nel segmento Energy Networks, i risultati finanziari sono stati ancora una volta superiori alle aspettative nel quarto trimestre, principalmente a causa degli effetti operativi in quasi tutti i paesi - viene spiegato - Inoltre, nel quarto trimestre hanno avuto effetto gli, che verranno restituiti ai clienti negli anni successivi, e gli effetti normativi una tantum in Slovacchia. Nel segmento Customer Solutions, la guidance prevedeva una contingenza contro i possibili effetti negativi (alla fine dell'anno) derivanti da un possibile deterioramento del contesto del mercato energetico, che non si è concretizzato".