Geox, ricavi 2023 in calo a 720 milioni di euro. Al lavoro su nuovo piano

Geox

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e tra i leader nel settore delle calzature classiche e casual, ha chiuso ilconpari a 720 milioni di euro, in diminuzione del 2,2% rispetto all'esercizio precedente (+0,3% a cambi costanti) condizionati principalmente dall'andamento negativo del canale DOS e solo parzialmente compensati delle performance positive del canale Multimarca.I ricavi preliminari dei, pari al 51,7% dei ricavi del Gruppo (50,2% nel 2022), si attestano a euro 371,8 milioni (+0,6% a cambi correnti, +3,4% a cambi costanti) rispetto ai 369,5 milioni dell'esercizio 2022. I ricavi del, pari all'8,4% dei ricavi del Gruppo, si attestano ad euro 60,2 milioni, in flessione del 5,3% rispetto all'esercizio 2022.I ricavi deiche rappresentano il 40% dei ricavi del Gruppo si attestano a euro 287,5 milioni rispetto a euro 302,4 milioni nel 2022 (-4,9% a cambi correnti, -2,7% a cambi costanti). Per quanto riguarda infine il perimetro distributivo, il numero dei DOS è passato dai 315 negozi di dicembre 2022 ai 255 in dicembre 2023."Il 2023 si è rivelato comedopo i forti incrementi registrati nei due anni precedenti - ha commentato la società - I ricavi preliminari evidenziano un leggero decremento rispetto all'esercizio precedente pari al 2,2% definito a cambi correnti, mentre, ricavi, definiti a cambi costanti registrano incremento pari a 0,3%. Tale risultato di sostanziale stabilità rispetto all'esercizio precedente, è stato ottenuto in una situazione macroeconomica complessa caratterizzata da forti tensioni geopolitiche, da alti tassi d'interesse e d'inflazione che hanno indotto forti incertezze nei consumatori e di riflesso una sostanziale prudenza nei consumi"."Nello specifico, i risultati preliminari descrivono nel loro complesso una performance positiva del canale Multimarca e delle vendite dirette comparabili - viene sottolineato - Ciononostante, le vendite totali, hanno risentito dagli effetti della razionalizzazione del perimetro della rete di vendita diretta nonché delle, mesi condizionati da une che rappresentano i momenti cruciali per l'avvio delle vendite di stagione nei nostri negozi e dei riordini del canale Multimarca".I ricavi insono descritti come "sostanzialmente in linea con quanto previsto", con circa 72 milioni di euro (circa il 9,9% del fatturato consolidato).Con riguardo alla guidance, viene spiegato che prospettive relative allo sviluppo delle attività del gruppo nel corso del 2024 sono fortemente condizionate dal perdurare dell'incertezza, dalla variabilità e dalle complessità del quadro macro economico internazionale. Viene quindi adottato un "che definisce la previsione per l'".Il management è impegnato nella definizione del, che verrà presentato nel corso dell'esercizio 2024.Il CdA ha attribuito al'incarico di, con responsabilità sul business del gruppo in chiave omni-channel e customer-centric che risulta essere di fondamentale rilevanza strategica.