Portobello, sottoscritto l'85,67% dell'aumento di capitale

Portobello

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva con l'omonima catena retail e nel settore Media & Advertising tramite l'attività di barter, ha comunicato che si èrelativo all'aumento di capitale. Sono stati esercitati complessivi 2.937.255 diritti di opzione e quindi sono state sottoscritte 979.085 nuove azioni, corrispondenti all', per un controvalore complessivo pari a 6.853.595 euro.L', resasi cessionaria dei diritti di opzione dei soci Simone Prete, Pietro Peligra e Roberto Panfili, ha esercitato complessivamente 1.607.421 diritti di opzione e sottoscritto conseguentemente 537.807 nuove azioni, per un controvalore complessivo di 3.750.649 euro.Al termine del periodo di opzione risultano non esercitati 491.295, che saranno offerti da Portobello su Euronext Growth Milan, per il tramite di Banca Finnat, nelle sedute del 6 e 7 febbraio 2024, salvo chiusura anticipata.