UE, Michel: "Trovato l'accordo a 27 sui fondi all'Ucraina"

(Teleborsa) - "Abbiamo un accordo. Tutti i 27 leader hanno concordato un pacchetto di sostegno aggiuntivo di 50 miliardi di euro per l'Ucraina all'interno del bilancio dell'Ue. In questo modo si garantisce un finanziamento costante, a lungo termine e prevedibile per l'Ucraina. L'Ue sta assumendo la leadership e la responsabilità del sostegno all'Ucraina. Sappiamo qual è la posta in gioco". È quanto ha annunciato, con un post su X, ilal termine dell'incontro con la presidente della Commissioneil presidente franceseil cancelliere tedescola presidente del Consiglioe il premier unghereseUna riunione ristretta volta a convincere quest'ultimo a dare il via libera all'intesa sul bilancio Ue prima dell'avvio deliniziato con oltre un'ora di ritardo. Poco dopo al tavolo si sono seduti i leader di Spagna, Polonia, Olanda, con la presenza ancora di Italia e Francia. Gli ultimi a visionare il testo sono stati i Baltici."Grato a Charles Michel e ai leader dell'Ue per aver istituito lo strumento da 50 miliardi di euro per l'Ucraina per il periodo 2024-2027 – ha commentato su X il–. È molto importante che la decisione sia stata presa da tutti e 27 i leader, il che dimostra ancora una volta la forte unità dell'Ue. Il continuo sostegno finanziario dell'Ue all'Ucraina rafforzerà la stabilità economica e finanziaria a lungo termine, che non è meno importante dell'assistenza militare e della pressione delle sanzioni sulla Russia".Fonti che hanno assistito alle riunioni ristrette che hanno portato alla– secondo quanto riporta l'Ansa – parlano di una discussione intensa, in cui è stata usata la "forza degli argomenti" ma senza che ci sia stato alcun atteggiamento aggressivo nei confronti di Orban da parte del leader europei. "Orban è tornato su un atteggiamento razionale" spiegano le fonti secondo le quali, al premier ungherese, è stato detto chiaramente che, con o senza di lui, l'Ue avrebbe proseguito sulla sua strada sugli aiuti all'Ucraina, essendo questa considerata una "priorità strategica".(ANSA). ESP 01-FEB-24 14:03 NNNL'accordo sull'aiuto macrofinanziario da 50 miliardi di euro per l'Ucraina, contenuto nella, – secondo fonti del Consiglio europeo – è stato conseguito in base aper venire parzialmente incontro alle richieste dell'Ungheria. La prima consisterebbe nell'accettazione da parte del Consiglio europeo, di una(come chiedeva Budapest), ma senza un nuovo voto di approvazione (come avrebbe voluto l'Ungheria). Inoltre, la Commissione sarebbe invitata a presentare entro due anni ai capi di Stato e di governo unase necessaria, che presuppone invece un nuovo voto unanime da parte degli Stati membri. La seconda clausola riguarderebbe ilun regolamento che blocca i finanziamenti per certi programmi comunitari quando non sono garantite, nel paese interessato, l'indipendenza della magistratura e altre condizioni necessarie ad assicurare la buona gestione dei fondi Ue.Nel testo anche un richiamo allein cui si sottolineava che "l'applicazione del meccanismo di condizionalità a norma del regolamento sarà obiettiva, equa, imparziale e basata sui fatti, garantendo l'equità dei procedimenti, la non discriminazione e la parità di trattamento degli Stati membri".L'intesa raggiunta oggi sugli aiuti all'Ucraina "darà la credibilità, la legittimità e la prevedibilità che ci si aspetta da noi" ha detto la, in conferenza stampa, a margine del vertice straordinario dei leader europei. L'Eurocamera dovrà "esaminare i dettagli dell'accordo" sulla revisione del bilancio comunitario, che include il sostegno all'Ucraina, ha spiegato Metsola, avvertendo, tuttavia, che "l'intesa prevede un modesto aumento dei fondi per la gestione della migrazione e per le calamità naturali" sottraendo risorse a "programmi da cui i nostri cittadini dipendono e che gli Stati membri hanno concordato qualche anno fa. In vista delle elezioni europee, dovremmo incrementare, e non ridurre, i fondi per la salute, come EU4Health, e per la ricerca come Horizon", ha evidenziato Metsola.Se tutto procede come previsto i testi del nuovo fondo per l'Ucraina e del bilancio pluriennale approderanno per l'nell'ultima settimana di febbraio. L'Ue conta di versare la