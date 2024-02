USA, PMI manifatturiero gennaio rivisto a 50,7 punti

(Teleborsa) - Il primo mese del 2024 ha visto per la prima volta dall'aprile 2023 un, secondo l'indice dei direttori acquisto delle aziende elaborato da S&P Global.A gennaio l'indicesi è portato a, contro i 49,7 di dicembre. Si tratta di una revisione al rialzo rispetto ai 50,3 della stima preliminare e attesi dal consensus. L'indice si porta quindi sopra la soglia chiave di 50 punti che fa da spartiacque tra espansione (sopra 50 punti) e contrazione (sotto 50 punti) dell'attività."L'è salito ai massimi dall'inizio del 2022 grazie a un aumento della domanda - ha commentato Chris Williamson, Chief Business Economis presso S&P Global Market Intelligence - I nuovi ordini stanno aumentando a un ritmo mai visto da oltre un anno e mezzo, con un miglioramento particolarmente marcato per i beni di consumo poiché le famiglie beneficiano di segnali di allentamento dell'inflazione e di condizioni finanziarie più accomodanti"."Anche le fabbriche stanno mostrando segnali di rifornimento, con alcune aziende chenei prossimi mesi - ha aggiunto - Anche il numero delle buste paga è di nuovo in aumento poiché le aziende cercano di costruire capacità operativa aggiuntiva, facendo ben sperare che la ripresa acquisisca ulteriore forza mentre ci avviciniamo al primo trimestre".