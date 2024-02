Anief chiede rimedio: autorizzare 90.000 posti TFA sostegno per insegnanti specializzati

(Teleborsa) - In seguito a un ricorso per l’accesso agli atti, accolto dal TAR Lazio con sentenza n. 19724/2023 del 27 dicembre 2023,ha scoperto che il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Ministero dell’Università e della Ricerca hannodel fabbisogno degli insegnanti specializzati sul sostegno con riferimento alle diverse Regioni italiane.Proprio per questo motivo, ilordinando al MIUR di attivare i corsi di specializzazione sul sostegno sulla base delle effettive esigenze dei vari territori. A titolo esemplificativo, il Consiglio di Stato aveva stigmatizzato che in Piemonte "il fabbisogno di insegnanti da specializzare nel 2018 ammontava a 4.657 posti, ma nell’ultimo ciclo di TFA sono stati autorizzati solo 200 posti. In Emilia-Romagna il fabbisogno di insegnanti da specializzare ammontava a 4.860 posti (oggi sono diventati 6.000), ma nell’ultimo ciclo di TFA ne sono stati autorizzati solo 320".Anief, dopo questa importante sentenza del Consiglio di Stato,denunciando che, nelle regioni del nord, il 75% degli insegnanti assunti a tempo determinato sul sostegno è ancora privo del titolo di specializzazione.Con l’ultima istanza di accesso agli atti, è emerso che il Ministero dell’Istruzione del Merito e il Ministero dell’Università e della Ricerca hanno continuato ad attivare i corsi di TFA sostegno senza tener conto del numero degli insegnanti assunti con contratto a tempo determinato senza il titolo di specializzazione. Questa grave omissione ha determinato il numero esiguo dei posti per la specializzazione di sostegno complessivamente autorizzati nell’ultimo anno scolastico (poco più di 29 mila) e la loro sperequazione territoriale.Secondo"è necessario assicurare su tutto il territorio nazionale un numero di specializzazioni adeguato al reale fabbisogno. Anief – annuncia Pacifico – provvederà adesso a diffidare i rettori degli atenei interessati affinché pongano immediato rimedio a questa situazione attivando tutti i posti necessari sin dal prossimo ciclo di TFA Sostegno. Ci aspettiamo che gli uffici scolastici regionali vigilino sul rispetto dei fabbisogni territoriali perché siano garantiti il diritto dei docenti di specializzarsi e, soprattutto, quello degli studenti disabili all’inclusione".