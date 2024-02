Pioggia di acquisti a Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

beni di consumo per l'ufficio

utilities

Merck

Amgen

Walgreens Boots Alliance

Coca Cola

Honeywell International

United Health

Boeing

Constellation Energy

Warner Bros Discovery

Dollar Tree

Amgen

Qualcomm

Honeywell International

Moderna

Trade Desk

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino USA, dopo il netto sell-off della seduta precedente, in concomitanza della prima riunione dell'anno della Federal Reserve, in quanto la banca centrale statunitense ha deluso le speranze degli investitori di tagli anticipati dei tassi di interesse. Ilporta a casa un guadagno dello 0,97%; sulla stessa linea, performance positiva per l', che termina la giornata in aumento dell'1,25% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. In denaro il(+1,21%); con analoga direzione, buona la prestazione dell'(+1,24%).Il focus rimane ora sulla stagione delle trimestrali, con i titoli tecnologici a mega capitalizzazione Amazon, Apple e Meta Platforms che hanno rilasciato i dati di bilancio dopo la chiusura del mercato.Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,98%),(+1,97%) e(+1,88%).Tra i(+4,64%),(+3,28%),(+3,01%) e(+2,50%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,45%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,90%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,58%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,61%),(+4,39%),(+3,84%) e(+3,28%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,98%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,45%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,01%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,78%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,7%; preced. 3,7%)14:30: Variazione occupati (atteso 177K unità; preced. 216K unità)16:00: Ordini industria, mensile (atteso 0,3%; preced. 2,6%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 78,8 punti; preced. 69,7 punti).