McDonald's, quarto trimestre inferiore alle attese. Pesa il Medio Oriente

McDonald's

(Teleborsa) -, colosso statunitense del fast food, ha chiuso ildel 2023 conin aumento dell'8% (+6% a valute costanti) a 6,41 miliardi di dollari. Leglobali sono aumentate del 3,4%, riflettendo vendite comparabili positive in tutti i segmenti: gli Stati Uniti sono aumentati del 4,3%; il segmento International Operated Markets è aumentato del 4,4%; il segmento International Developmental Licensed Markets è aumentato dello 0,7%, riflettendo l'La società ha registrato unnel quarto trimestre di 2,04 miliardi di dollari, o 2,80 dollari per azione, in aumento rispetto a 1,9 miliardi di dollari, o 2,59 dollari per azione, dell'anno precedente. Escludendo costi di ristrutturazione e altre voci speciali, McDonald's ha guadagnato 2,95 dollari, con un aumento del 14% (11% a valute costanti).Glisi aspettavano in media, secondo dati LSEG, un utile per azione di 2,82 euro su ricavi per 6,45 miliardi di dollari."La nostra crescita globale delle vendite comparabili del 9% per l'anno è una testimonianza dell'enorme dedizione dell'intero sistema McDonald's - ha affermato Chris Kempczinski, presidente e CEO - La forte esecuzione della nostra strategia Accelerating the Arches ha portato a una crescita di oltre il 30% nelle vendite comparabili dal 2019 poiché i nostri talentuosi membri del personale e i migliori affiliati e fornitori del settore hanno dimostrato una comprovata agilità con un'attenzione incessante al cliente. Evolvendo il modo in cui lavoriamo in tutto il sistema, rimaniamodella nostra azienda di fronte alle".