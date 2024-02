Fintyre chiude in anticipo concordato, nuovo finanziamento da Banco BPM

Banco BPM

(Teleborsa) -, società attiva nella distribuzione di pneumatici in Italia, ha annunciato l', azzerando il proprio debito nei confronti di tutti i creditorisulla scadenza prevista. A conferma della solidità del gruppo, che oltre alla capogruppo comprende il distributore Franco Gomme, Fintyre ha comunicato di aver completato un'operazione didi euro da parte diFintyre è presente su tutto ilcon 245 dipendenti, oltre a una rete di 190 commerciali e 14 magazzini grazie alla quale serve più di 20mila clienti, con oltre 5 milioni di pneumatici venduti ogni anno.Il processo di ristrutturazione aziendale si è aperto a, per difficoltà dovute al rallentamento economico legato allae a problematiche finanziarie incontrate dalla società partner tedesca, che hanno condizionato le forniture dell'azienda italiana. A febbraio 2022 veniva disposta l'omologazione del concordato da parte del tribunale di Brescia e cominciava il rimborso dei debiti, anche grazie alla ricapitalizzazione effettuata dal nuovo azionista di maggioranza Springwater Capital e alle linee di credito concesse da Illimity, complessivamente pari a 43 milioni di euro. Asono stati integralmenteconcordatari.Nel giudizio positivo finale emesso dai commissari, particolare importanza assume il progressivo e costante miglioramento dei risultati economici nel triennio 2021-2023, conche a fine 2023 supereranno i, e il solido piano industriale volto a un efficientamento dei costi logistici e all'incremento di marginalità e flussi di cassa. Tutto questo ha consentito l'uscita anticipata di Fintyre dal concordato in meno di due anni, anziché i tre originariamente previsti dal decreto di omologa, e la rinnovata fiducia degli investitori, confermata dalla concessione del finanziamento di Banco BPM."La chiusura anticipata del concordato - afferma l'- e il finanziamento di Banco BPM, uno degli istituti di credito più importanti d'Italia, rappresentano per noi due risultati fondamentali e la conferma dell'ottimo lavoro fatto negli ultimi anni, per rilanciare l'azienda dopo le difficoltà degli anni della pandemia"."Ora siamo pronti a concentrarci su nuovi progetti per i prossimi anni, con particolare riguardo alla finalizzazione di nuove partnership commerciali e al miglioramento dei livelli di servizio e dei nostri parametri ESG - ha aggiunto - L'obiettivo è".