Pop Sondrio, Pedranzini: anno eccezionale, giusto premiare azionisti

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - "Gli utili sono stati buoni,, e la nostra valutazione a livello di consiglio è stata quella difedele, che segue la banca nella propria attività e sviluppo, migliorando il pay-out, che va oltre il 50% che avevamo rappresentato nel piano industriale". Lo ha dichiarato, Consigliere delegato e Direttore generale della, nella call con la comunità finanziaria che ha seguito la pubblicazione dei risultati 2023 "Glianche col dividendo - ha spiegato - Nella nostra storia abbiamo sempre distribuito il dividendo, anche quando era poco, perché in caso contrario avremmo indotto i nostri investitori a mettere in dubbio la solidità della banca. Abbiamo cercato di fare sempre il massimo del possibile, in questi ultimi anni abbiamo un po' sofferto nel limitare il pay-out per far fronte al derisking e alle difficoltà del momento, ma in questa annata buona riteniamo che sia bene tornare alle vecchie regole: quando c'è la possibilità è giusto e doveroso dare un riconoscimento, abbiamo ritenuto che quest'anno avendo un buon utile fosse doveroso".Pedranzini non ha risposto direttamente alla domanda di un analista che gli chiedeva se il nuovo dividendo possa essere ipotizzato anche per i prossimi anni, ma ha affermato: "Quest'anno è andata così edi quest'anno, e quindi non penso che potremmo smentirci anche nel livello del dividendo. Però ogni cosa deve essere contestualizzata e la nostra guidance di lungo corso ci ha sempre permesso di soddisfare gli stakeholder, in particolare in questo caso gli shareholder".