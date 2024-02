SACE, garanzie per oltre 1 miliardo per le imprese italiane in Arabia

(Teleborsa) -, gruppo finanziario-assicurativo specializzato nel sostegno alla crescita delle imprese in Italia ed all'estero, ha annunciato unaa beneficio del(MoF) rappresentato dal Saudi National Debt Management Center (NDMC).Nello specifico, SACE hadi euro, erogato da uninternazionali, che comprendono HSBC Bank Middle East Limited, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander, CaixaBank, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank. HSBC Bank Middle East Limited ha svolto il ruolo di, e HSBC Bank plc quello di. Linklaters è Legal Advisor per SACE e i finanziatori, mentre Gibson, Dunn & Crutcher LLP sono i legal advisors del MoF.L'intervento di SACE ha l’obiettivo ditra Italia e Arabia Saudita, aumentando leitaliane alla luce dei progetti di larga scala pianificati dall’Arabia Saudita nei prossimi anni, in linea con gli obiettivi di diversificazione economica posti dal piano di sviluppo. Grazie all'opportunità offerta da questo piano, le proiezioni di SACE indicano unitaliano verso l’Arabia Sauditaal modello operativo ", che consente unattraverso attività di. L'intervento di SACE è finalizzato infatti a favorire opportunità di business matching che coinvolgono le imprese italiane dei settori rilevanti per i piani di investimento sauditi, supportando l’aumento delle esportazioni dall’Italia.