Voidless, round Seed da 2,2 milioni di euro con CDP Venture Capital

(Teleborsa) -, startup deep tech che intende risolvere il problema dell'eccesso di imballaggi nel settore della logistica, ha chiuso unguidato da CDP Venture Capital - tramite il Fondo Corporate Partners I - comparto Industry Tech - e la società di Venture Capital italo-francese 360 Capital. I due investitori hanno partecipato all'operazione investendo 1,1 milioni ciascuno.Questo round - che segue il pre-seed di 600.000 euro del luglio 2022 da parte di 360 Capital - rappresenta un passo importante per la crescita di Voidless e consentirà alla startup didi nuova generazione, progettati per creare con estrema precisione direttamente nei magazzini scatole e imballaggi su misura per ogni tipo di spedizione, offrendo in maniera efficace e concreta una soluzione al problema dell'overpackaging. Inoltre, l'iniezione di capitali sosterrà anche ilVoidless."Oltre ai benefici derivanti dalla riduzione dell'overpackaging, i sistemi Voidless permettono un'altra serie di vantaggi operativi per il magazzino stesso - spiegadi Voidless - Infatti, l'operatore logistico si verticalizza producendo internamente le scatole anziché acquistarle da terze parti e questo si traduce direttamente in un aumento della flessibilità, una semplificazione nel procurement e la possibilità di stampare su ogni singola scatola messaggi personalizzati o loghi, punto chiave per il marketing moderno".