4AIM SICAF, Fondazione Enpaia verso dismissione partecipazione

4AIM

(Teleborsa) -, prima SICAF focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su Euronext Growth Milan, ha comunicato che(Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli impiegati in Agricoltura) hanel capitale sociale, in relazione alle azioni ordinarie relative al Comparto 1 MTF detenute, al di sotto della soglia di rilevanza del 25%.La vendita rientra nel più ampio quadro dellada parte di Fondazione Enpaia, si legge in una nota.In particolare, Fondazione ENPAIA ha dichiarato di detenere 10.834 azioni ordinarie relative al Comparto 1 MTF, pari al, corrispondente al 20,04% dei diritti di voto complessivi e al 21,78% dei diritti di voto relativi al Comparto 1 MTF.Fondazione Enpaia è, assieme al Fondo Pensione Nazionale BCC/CRA e all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani.