ESMA alla ricerca di nuovi membri per Stakeholder Group

(Teleborsa) - L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati () è alla ricerca di- che rappresentino gli interessi degli stakeholder dei mercati finanziari - che siano interessati ad entrare nel. Si tratta di un organismo importante per l'ESMA, che facilita la consultazione con le parti interessate fornendo consulenza tecnica sulle politiche e le attività dell'ESMA, oltre a portare all'attenzione dell'Autorità informazioni sugli sviluppi del mercato."È importante che le opinioni delle parti interessate nell'SMSG siano ben bilanciate - ha commentato- Mentre ci prepariamo a rinnovare il gruppo, invito quindi in particolare le parti interessate che possono dare voce forte ai consumatori, agli utenti dei servizi finanziari, ai dipendenti del settore finanziario e alle piccole e medie imprese (PMI) a farsi avanti".I candidati interessati sono invitati a presentare le loro domande entro il. La decisione finale sulla composizione dell'SMSG dovrebbe essere presa dal consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA nel maggio 2024. I candidati prescelti assumeranno il loro incarico a partire dal 1° luglio 2024 per unAnche le altre autorità europee di vigilanza,, lanceranno sui propri siti web i propri bandi per presentare candidati ai propri gruppi di stakeholder nel primo trimestre del 2024.