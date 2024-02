Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Materiali

sanitario

beni industriali

informatica

Walgreens Boots Alliance

Nike

Walt Disney

Dow

Amgen

Salesforce

Verizon Communication

GE Healthcare Technologies

Moderna

Walgreens Boots Alliance

DoorDash

Charter Communications

Adobe Systems

Advanced Micro Devices

MercadoLibre

(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata contrastata e con gli investitori che stanno valutando una serie di importanti trimestrali, per trovare anche indicazioni sull'andamento dell'economia nel suo complesso. Guadagno frazionale suldello 0,37%; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 4.954 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,23%; sui livelli della vigilia l'(+0,15%).(+1,71%),(+1,09%) e(+0,89%) in buona luce sul listino S&P 500. Il settore, con il suo -0,48%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+4,29%),(+2,94%),(+2,73%) e(+1,66%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,83%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,79%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,68%.Tra idel Nasdaq 100,(+11,65%),(+4,75%),(+4,29%) e(+3,90%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,40%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,70%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,64%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,63%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Bilancia commerciale (atteso -62,2 Mld $; preced. -63,2 Mld $)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 2,13 Mln barili; preced. 1,23 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 219K unità; preced. 224K unità)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,4%; preced. -0,4%).