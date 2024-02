Tokyo cauta. Misto il resto dell'Asia

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Si chiude con debolezza la seduta odierna per il listino di(-0,18%), appesantita dalla rivalutazione dello yen che ha colpito i soprattutto i titoli legati all'export. Si muovono in ordine sparso le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute.L'indice giapponesesi attesta sui valori della vigilia, mentre, al contrario, si muove con il vento in poppa, che arriva all'1,95%.Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,50%; in rialzo(+1,35%).Leggermente negativo(-0,24%); in moderato rialzo(+0,54%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,13%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,04%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,02%.Il rendimento dell'è pari 0,71%, mentre il rendimento delscambia 2,45%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:00:50: Partite correnti (atteso 1.018 Mld ¥; preced. 1.926 Mld ¥)02:30: Prezzi consumo, annuale (atteso -0,5%; preced. -0,3%)02:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -2,6%; preced. -2,7%).