Unicredit per l'Italia: 10 miliardi per crescita imprese. Focus su micro imprese, Pmi e Terzo Settore

presenta oggi una nuova edizione del piano "" denominata "", interamente dedicata ai settori produttivi e dei servizi, per. Dopo gli interventi per 8 miliardi attuati nel 2022 per consentire a famiglie e imprese di affrontare i rincari energetici e delle materie prime, seguiti dalla seconda edizione nel 2023 con iniziative per 10 miliardi per sostenere i consumi e fornire nuove risorse per lo sviluppo di specifici settori, la banca mette ora in campo un pacchetto di soluzioni finanziarie, assicurative e consulenziali finalizzate ad aiutare in modo particolare le piccole e micro imprese italiane a crescere, affrontare la transizione e diventare piu` competitive.Queste iniziative rappresentano unI nuovi finanziamenti sono finalizzati al supporto di investimenti, capitale circolante e liquidità e possono prevedere condizioni agevolate. Il 40% delle risorse è destinato al Mezzogiorno.Ad annunciarlo,nel corso di un incontro con la stampa, dove ha dichiarato: "Le imprese italiane hanno dimostrato unain un contesto di tassi elevati, inflazione e tensioni geopolitiche. Come banca, e` nostro dovere aiutare le aziende a prosperare, in particolare quelle che hanno una missione sociale alla base. Continueremo a sostenere le loro ambizioni e ad accelerare il loro percorso di crescita, ora e in futuro. Lo scopo di UniCredit e`, e questo vale ancora di piu` quando i tempi sono difficili. Sappiamo che il nostro ruolo e` piu` critico che mai in questa fase della nostra storia economica e continueremo a fare tutto il possibile per realizzare questo obiettivo per tutti i nostri stakeholder".Deputy Head di UniCredit Italia ha aggiunto: "Con questa terza edizione di 'UniCredit per l'Italia' rinnoviamo il nostro impegno concreto e la volonta` di metterci dalla parte dei clienti. Continuiamo a sostenere le eccellenze del Made in Italy con un insieme di soluzioni finalizzate a supportarne lo sviluppo e la transizione verso una maggiore sostenibilita` ambientale e sociale, con nuove risorse per gli investimenti e un rinnovato modello di servizio che ci consentira` di migliorare ancora la qualita` del nostro supporto. Vogliamo in questo modo rafforzare le basi per garantire al Paese una crescita inclusiva e sostenibile a beneficio di tutti i territori".