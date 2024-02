Banca Generali, Mossa: miglior anno della nostra storia per utili e masse

Banca Generali

(Teleborsa) - "Siamo, sempre più un punto di riferimento per le famiglie e le imprese nella gestione del patrimonio. Il 2023 è stato un anno complesso, con gli investitori disorientati dall'effetto negativo del rialzo dei tassi sugli investimenti, la perdita di potere d'acquisto da pressioni inflazionistiche e le crescenti incertezze geopolitiche". Lo ha affermato l'Amministratore Delegato e Direttore Generale di, nel commentare i risultati 2023 "In tale contesto siamo riusciti a performare meglio in termini di raccolta rispetto al 2022 e a registrare il, il tutto rafforzando la solidità patrimoniale e aumentando la remunerazione degli azionisti - ha aggiunto - La professionalità dei nostri banker e la completezza dell'offerta si confermano elementi distintivi del nostro modello di business, con un crescente interesse per l'advisory evoluta e le soluzioni personalizzate"."Nelle prime settimane di quest'anno abbiamo iniziato ad osservaree siamo inoltre convinti che i progetti strategici in fase di roll out, con particolare focus su dati e Svizzera, rappresentano leve differenzianti che ci fanno guardare con ottimismo le prospettive di crescita sostenibile della nostra banca", ha concluso.