Banco BPM, Castagna: "Avvio piano molto forte. Avanti su target dividendo"

Banco BPM

(Teleborsa) - L'Amministratore delegato disi è dettoLa banca ha infatti chiuso l'esercizio 20234 con undi euro, in crescita dell'85% rispetto allo scorso anno, ed ha annunciato unRisultati che - sottolinea Castagna - "sintetizzano con chiarezza la capacità di generare valore che abbiamo stabilmente raggiunto e che, in virtù del piano strategico approvato lo scorso dicembre, continueremo a sviluppare con crescente incisività".Castagna ha spiegato in conference call che la "non è solo migliore della guidance, ma è anchepresentato lo scorso dicembre". Il manager ha aggiunto cheè statonon solo in termini di utile, ma anche in termini di solidità patrimoniale, con un CET 1 al 14,2% rispetto al 14% della guidance, in termini di ricavi, con 90 milioni più del previsto, ed in termini di costi, risultati 30 milioni in meno delle previsioni.L'Ad ha aggiunto che nel 2024 ci si attende "un leggero aumento anno su anno del margine d''interesse ed una buona crescita nelle commissioni" e su queste basi haa circa 1,4 miliardi di euro, che rappresenta "un ottimodi distribuire 4 miliardi di dividendi al 2026".Il manager , inoltre,di remunerare gli azionisti anche tramitein aggiunta al dividendo, e assicura "saranno valutate entrambe le possibilità".