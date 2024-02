Consorzio Nazionale GHG approva risultati 2023 e nuove prospettive

(Teleborsa) -, costituito nel 2020 da, si è riunito ieri per l’approvazione del, la pianificazione dele la delibera di adesione di nuovi consorziati "virtuosi", i cui prodotti consentono una riduzione di emissioni ambientali.Il Consorzio GHG, infatti, si conferma undello stoccaggio e della distribuzione dei prodotti petroliferi, impegnata adi gas serra e ribadisce il suoe della responsabilità ambientale nel settore industriale. Il Consorzio offre alle aziende la possibilità diottenuti e di affrontare le sanzioni, che vanno da 300mila a 1 milione di euro, in modo più equo e sostenibile, riconoscendo unache consentono la riduzione delle emissioni del sistema consortile."L’esperienza della costituzione del Consorzio Nazionale GHG si caratterizza come un successo delle due associazioni, ASSOCOSTIERI e ASSOPETROLI-ASSOENERGIA, che hanno saputo, in maniera proattiva, creare una 'stanza di compensazione' virtuosa, a beneficio del sistema di stoccaggio e di distribuzione dei prodotti petroliferi, altrimenti condannato, da una iniqua normativa nazionale (il D.Lgs. 66/2005), a subire sanzioni fino a un massimo di 1 milione di euro pro capite", ha ricordato il Direttore Generale di ASSOCOSTIERI e Presidente del Consorzio