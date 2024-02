Kering, risultati 2023 in calo. Obiettivo è rivitalizzare Gucci

Kering

(Teleborsa) - Il colosso francese del lussoha chiuso ilconpari a 19,6 miliardi di euro, in calo del 4%, inclusi gli impatti significativi derivanti dalle variazioni dei tassi di cambio e dell'area di consolidamento (rispettivamente -4% e +2%) e in calo del 2% su base comparabile. Nel quarto trimestre del 2023, i ricavi sono diminuiti del 6%; in particolare, sono cresciuti nella regione Asia-Pacifico e in Giappone, mentre le tendenze in Europa occidentale e Nord America sono migliorate in modo sequenzialeL'del gruppo è stato pari a 3 miliardi di euro (-17%).Guardando ai maggiori marchi in portafoglio, i ricavinel 2023 sono stati di 9,9 miliardi di euro, in calo del 6%, quelli dispari a 3,2 miliardi di euro, in calo del 4%, e quelli dipari a 1,6 miliardi di euro, in calo del 5%."In un anno difficile per il gruppo, abbiamo rafforzato la nostra organizzazione e compiuto passi significativi per migliorare ulteriormente la visibilità e l'esclusività delle nostre Maison - ha commentato il- Il, sfruttando la miscela unica di artigianalità, tradizione italiana e modernità che caratterizza questa iconica Maison. Il lancio di Kering Beauté e l'acquisizione di Creed, uno storico produttore di fragranze di fascia alta, ci consentiranno di conquistare la nostra quota nel mercato della bellezza in costante crescita"."In un contesto di mercato che rimane incerto all'inizio del 2024, i nostrinelle nostre Houses metteranno- ha aggiunto - Grazie all'esperienza maturata all'interno del gruppo in un decennio di eccezionale espansione, siamo fiduciosi di raggiungere le nostre ambizioni a lungo termine".