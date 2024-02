Debole il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,20%, mentre, al contrario, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,40%, portandosi a 5.018 punti. Positivo il(+0,9%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l'(+0,54%).L'attenzione degli investitori resta concentrata sulla stagione delle trimestrali, finora nel complesso positiva, e mettono in secondo piano il probabile rinvio di un taglio ai tassi di interesse negli Stati Uniti, da parte della Federal Reserve.Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,35%),(+0,83%) e(+0,74%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,39%) e(-0,92%).del Dow Jones,(+1,74%),(+1,37%),(+0,81%) e(+0,76%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,27%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,49%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,30%.Al top tra i, si posizionano(+6,29%),(+6,06%),(+4,17%) e(+4,12%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,55%.Seduta negativa per, che scende del 6,24%.Sensibili perdite per, in calo del 4,71%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,43%.