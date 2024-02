Piazza Affari è la migliore fra le Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che evidenzia qualche, che si confermano sostanzialmente piatte in vista dell'apertura di Wall Street.Temi prevalentemente interni sostengono le blue-chips e le società a media capitalizzazioneL'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,07%. L'è sostanzialmente stabile su 2.031,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,08%.Balza in alto lo, posizionandosi a +160 punti base, con un incremento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,92%.poco mosso, che mostra un +0,04%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,01%, e resta vicino alla parità(-0,17%).Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,24%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 33.272 punti.Sui livelli della vigilia il(+0,08%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia il(-0,12%).Tra lea grande capitalizzazione, decolla, con un importante progresso del 7,54%, grazie ai solidi risultati e prospettive.Composta, che cresce di un modesto +2,34%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo del 2,04%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,97%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,00%.scende del 2,26%.Calo deciso per, che segna un -1,6%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,35%.Al Top tra le azioni italiane a(+10,92%),su vlci di offerta da parte di Vitol, seguita da(+4,52%),(+3,12%) e(+2,12%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,14%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,82%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,35%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,34%.