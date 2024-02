Piazza Affari tonica in un'Europa cauta

S&P-500

(Teleborsa) - Si chiude all'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata da Piazza Affari. Temi prevalentemente interni sostengono le blue-chips e le società a media capitalizzazione grazie ai bilanci e novità di tema di M&A. Sul mercato USA, scambi al rialzo per l'Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,078. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,60%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 76,62 dollari per barile.Lopeggiora, toccando i +158 punti base, con un aumento di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,93%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,22%, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,30%, e sottotonoche mostra una limatura dello 0,24%. Piazza Affari archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,30%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,24%, portandosi a 33.280 punti.In Borsa di Milano, ilnella seduta del 9/02/2024 è stato pari a 2,5 miliardi di euro, restando invariato rispetto alla seduta precedente; i volumi scambiati sono passati da 0,56 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,59 miliardi.di Piazza Affari, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 7,74%, grazie ai solidi risultati e prospettive.Sostenuta, con un discreto guadagno del 3,34%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,08%.Ben impostata, che mostra un incremento del 2,08%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,73%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,61%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,43%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,73%.Tra i(+8,00%),(+4,52%),(+2,89%) e(+2,82%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,14%.Sensibili perdite per, in calo del 4,50%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,28%.