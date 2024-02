RedFish LongTerm Capital, CdA delibera aumento capitale senza diritto di opzione

RedFish LongTerm Capital

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, holding di partecipazioni industriali specializzata in investimenti in piccole e medie imprese ad elevato potenziale, ha deliberato di, a pagamento e in via scindibile, per un ammontare complessivo massimo pari a Euro 14.999.999,45, incluso sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di complessive massime n. 9.677.419 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso e aventi godimento regolare, da riservare esclusivamente a investitori qualificati.Ilper la sottoscrizione dell’Aumento di Capitale è fissato al 31 marzo 2024 con facoltà di chiudere l’aumento di capitale sociale anche anticipatamente ed in qualunque momento in relazione alle sottoscrizioni raccolte.Ildelle Nuove Azioni Ordinarie è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione in Euro 1,55, di cui Euro 1,00 a capitale sociale ed Euro 0,55 a sovrapprezzo, e le stesse saranno negoziabili sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan (EGM), organizzato e gestito da Borsa Italiana, alla stregua delle azioni ordinarie RFLTC già in circolazione.Per mezzo di tale Aumento di Capitale, la Società disporrà di una parte delle risorse di equity necessarie all’esecuzione dell’annunciata operazione di acquisizione del 15% del capitale sociale di Industrie Polieco – M.P.B. attraverso un veicolo controllato dall’Emittente, così come reso noto al mercato con il comunicato del 6 febbraio 2024. Inoltre, l’Aumento di Capitale consentirà alla Società di reperire nuove risorse per finanziare possibili future operazioni di investimento in piccole e medie imprese italiane, in coerenza con le strategie di crescita di RFLTC.La Società comunica altresì di aver ricevuto da parte di due soci manifestazioni di interesse a sottoscrivere una porzione di Aumento di Capitale per un ammontare di Euro 3.000.000,00 massimi ciascuno.Per effetto della sottoscrizione integrale dell'Aumento di Capitale, assumendo l’integrale assegnazione del numero massimo di Bonus Share, il capitale sociale di RFLTC risulterebbe composto da massime n. 28.813.205 azioni ordinarie, oltre alle eventuali Bonus Share suddette.