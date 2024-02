Wall Street cauta in avvio

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza cauta per la borsa di New York, in scia alla seduta della vigilia, quando lo S&P 500 ha superato per la prima volta la soglia dei 5.000 punti, anche se solo per pochi istanti.L'attenzione degli investitori resta concentrata sulla stagione delle trimestrali, finora nel complesso positiva.Sulle prime rilevazioni, ilsi attesta a 38.709 punti; sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 5.004 punti, sui livelli della vigilia. Senza direzione il(+0,15%); sulla stessa linea, pressoché invariato l'(+0,16%).