Le megacap spingono Wall Street, S&P 500 supera i 5.000 punti

(Teleborsa) -e il Nasdaq è salito brevemente sopra i 16.000, con i rialzi che sono stati trainati dallee dai, tra cui il colosso Nvidia. In particolare, ilè risultato appena sotto la parità, chiudendo la giornata su 38.672 punti, l'è arrivato a 5.027 punti. In rialzo il(+1,01%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità l'(+0,68%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+1,50%),(+0,99%) e(+0,74%). Nel listino, i settori(-1,56%) e(-0,85%) sono stati tra i più venduti.Conpubblicati da circa due terzi delle società S&P 500, i dati LSEG citati da Reuters mostrano ora che le stime di Wall Street puntano a una crescita degli utili del quarto trimestre del 9,0%, rispetto alle aspettative di una crescita del 4,7%, mentre l', rispetto a una media del 76% nei quattro periodi di riferimento precedenti.Al top tra i(+1,91%),(+1,56%),(+1,07%) e(+0,71%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,96%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,94%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,50%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,33%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,87%),(+5,46%),(+5,43%) e(+5,06%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,66%. Pesante, che segna una discesa di ben -6,67 punti percentuali. Seduta negativa per, che scende del 5,18%. Sensibili perdite per, in calo del 3,83%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 3%; preced. 3,4%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 5,52 Mln barili)14:30: Empire State Index (atteso -12,5 punti; preced. -43,7 punti)14:30: PhillyFed (atteso -8 punti; preced. -10,6 punti)14:30: Prezzi import, mensile (atteso -0,1%; preced. 0%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 218K unità).