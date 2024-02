Positiva la Borsa di Milano. Tod's vola con l'OPA

FTSE MIB

(Teleborsa) -, dopo che la scorsa settimana l’indice S&P 500 ha superato per la prima volta la soglia dei 5 mila punti. Chiusi la maggior parte dei principali mercati della Cina continentale per la settimana per il Capodanno lunare e la borsa di Tokyo per festività nazionale.A Milano, ilmette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Sul listino milanese, si mette in evidenza il titolo, dopo che la famigliaha annunciato nel fine settimana un nuovo tentativo di delistare il titolo, questa volta con l' aiuto di L Catterton . In focus anche il titolodopo che la famiglia Moratti ha raggiunto un accordo per cedere al trader di materie prime Vitol il 35% della società a un prezzo di 1,75 euro ad azione.In generale, nel corso della giornata sono attese le previsioni economiche della, mentre dagli Stati Uniti arriveranno le aspettative di inflazione dei consumatori. Atteso anche l'intervento di alcuni banchieri centrali, come il capoeconomista della BCE,, di Michelle W. Bowman del Comitato di politica monetaria della Fed e, governatore della Bank of England.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,077. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,14%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,59%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +158 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,92%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,43%, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,43%. Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 31.393 punti, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 33.536 punti.di Piazza Affari, effervescente, con un progresso del 4,69%.Denaro su, che registra un rialzo del 2,08%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,87%.Buona performance per, che cresce dell'1,87%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,77%.del FTSE MidCap,(+17,16%),(+3,66%),(+3,56%) e(+2,74%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,24%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,88%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,69%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,56%.