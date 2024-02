Tod's, CdA esamina OPA e avvia iter selezione advisors

Tod’s

(Teleborsa) -rende noto che il, riunitosi in data odierna,la comunicazione relativa all’ordinarie Tod’s, promossa il 10 febbraio 2024 da una società controllata da LC10 INTERNATIONAL AIV, L.P. – fondo gestito da– di concerto con, tra gli altri,(e relative società controllate)Il CdA ha quindi, ivi inclusa la definizione deie delleper le valutazioni sull’Offerta e sulla congruità del corrispettivo.Con riferimento all’Offerta, il Consiglio di Amministrazione hadelle attività di competenza consiliare, mentre gli Amministratori Indipendenti hanno individuato Romina Guglielmetti quale “Independent Director Coordinator”, attribuendole, in ragione delle competenze tecniche e delle pregresse esperienze da questa maturate in operazioni similari, il compito di coordinare le attività di loro competenza finalizzate alla predisposizione del Parere.Per entrambi i ruoli, non sono previsti compensi aggiuntivi.