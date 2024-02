Tonica la Borsa di Milano e gli altri mercati europei

FTSE MIB

(Teleborsa) -, dopo che la scorsa settimana l’indice S&P 500 ha superato per la prima volta la soglia dei 5 mila punti. Chiusi la maggior parte dei principali mercati della Cina continentale per la settimana per il Capodanno lunare e la borsa di Tokyo per festività nazionale.Sulla stessa scia rialzista il, dove si mette in evidenza il titolo, dopo che la famiglia Della Valle ha annunciato nel fine settimana un nuovo tentativo di delistare il titolo, questa volta con l'aiuto di L Catterton. In focus anche il titolodopo che la famiglia Moratti ha raggiunto un accordo per cedere al trader di materie prime Vitol il 35% della società a un prezzo di 1,75 euro ad azione.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,077. L'è sostanzialmente stabile su 2.022,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,09%) si attesta su 76,01 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +158 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,89%.seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,35%, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,36%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,60% a 31.342 punti, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 33.479 punti.Tra lea grande capitalizzazione, effervescente, con un progresso del 4,45%.Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,68%.avanza dell'1,87%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,66%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,83%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,82%.Tra i(+17,93%),(+4,81%),(+3,26%) e(+2,80%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,51%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,26%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,68%.