Leggera diminuzione in tutti i mercati europei, focus su inflazione USA

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia, con gli investitori focalizzati sull', in grado di fornire indicazioni sulla direzione della politica monetaria della Fed e su quando potrebbe essere attuato il primo taglio ai tassi di interesse.Sempre sul fronte macroeconomico, l'indice Zew ha indicato che ila febbraio, registrando un aumento dell'indice di fiducia economica a 19,9 punti dai 15,2 a gennaio.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,078. Lieve aumento dell', che sale a 2.027,8 dollari l'oncia. Segno più per il(Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,68%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +156 punti base, con ilche si posiziona al 3,88%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,60%, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,36%, e piccola perdita per, che scambia con un -0,48%.Ilcontinua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,41%, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,45%, scambiando a 33.449 punti. In discesa il(-0,86%); sulla stessa linea, negativo il(-1,28%).di Milano, troviamo(+2,01%, in scia al rally a Parigi di, dopo i conti positivi e l'annuncio di un nuovo buyback)),(+1,94%),(+1,27%) e(+1,19%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,59%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,26%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,98%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,88%.del FTSE MidCap,(+4,83%),(+2,75%),(+2,56%) e(+2,16%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,43%. Sensibili perdite per, in calo del 4,84%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,75%.scende del 3,23%.