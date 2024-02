Unidata, nel 2023 ricavi e redditività in aumento

Unidata

(Teleborsa) - Nell'esercizio 2023, secondo i dati preliminari, ireported di, operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT, sono pari a 92,7 milioni di euro, mentre i ricavi totali consolidati gestionali, sono pari a 100,8 milioni, in significativa crescita rispettivamente dell’80% e del 96% rispetto all’esercizio 2022 (51,3 milioni), nonostante tale crescita includa la rinuncia, da inizio 2023, a 17 milioni di ricavi relativi ad attività con bassa marginalità della incorporata TWT.Entrambi i dati reported e gestionali - spiega la società in una nota - evidenziano un incremento rispetto ai dati previsionali già esaminati dal Consiglio di Amministrazione lo scorso novembre.L' EBITDA reported, pari a 22,4 milioni, e l’EBITDA gestionale pari a 23,9 milioni, risultano rispettivamente in crescita del 38% e del 47% circa rispetto all’esercizio 2022 (16,2 milioni).L’ EBITDA Adjusted reported, calcolato al netto dei costi straordinari relativi alle operazioni straordinarie del Gruppo Unidata realizzate nel corso del 2023 pari a circa 2 milioni, risulta pari a circa 24,4 milioni (+50% rispetto al 2022) con un EBITDA Margin Adjusted pari al 26,3%. Per quanto riguarda l’EBITDA Adjusted gestionale risulta pari a 25,9 milioni (+60% rispetto al 2022) con un EBITDA Margin Adjusted pari al 25,7%.Nel corso del 2023 sono stati effettuaticomplessivi per circa 26,4 milioni, finanziati in larga parte dal circolante e suddivisi in circa 2,8 milioni in immobilizzazioni immateriali, circa 14,3 milioni in immobilizzazioni materiali, connessi principalmente all’area infrastruttura, e circa 9,3 milioni in immobilizzazioni finanziarie (partecipazione in Unifiber S.p.A. e Unitirreno Holding S.p.A.).L'ai fini ESMA risulta pari a 47,9 milioni rispetto ai 9,6 milioni al 31 dicembre 2022; l’Indebitamento Finanziario Netto, ai fini del calcolo dei covenants finanziari in essere, è pari a 46,7 milioni e risulta in linea con quanto previsto nei dati previsionali precedentemente comunicati.