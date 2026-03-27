Yolo, la perdita si allarga a 3,5 milioni di euro nel 2025. Ricavi +39%

(Teleborsa) - Yolo Group , operatore insurtech italiano quotato su Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2025 con ricavi consolidati pari a 13,6 milioni di euro, in incremento del 39% rispetto al 2024. Nel dettaglio, i ricavi da commissioni d'intermediazione assicurativa si sono attestati a 9,7 milioni (vs. i 5,7 del 2024) e quelli da tech services a 2,1 milioni (vs. i 3,4 del 2024). I ricavi da altre fonti si sono collocati a 0,8 milioni (vs. 0,7 milioni del 2024).



L'EBITDA, negativo nell'esercizio per 1,1 milioni di euro, ma in miglioramento in valore assoluto di 0,5 milioni di euro rispetto al 2024 e in percentuale sui ricavi (-8% vs -17% del 2024), ha registrato nel secondo semestre un saldo positivo per 61.000 euro. L'EBITDA Adjusted (al netto dei costi non ricorrenti) ha registrato nell'anno un miglioramento di 0,6 milioni di euro (-0,8 milioni di euro vs. -1,4 milioni di euro del 2024). L'incidenza sui ricavi è pari al -5,8%, in miglioramento rispetto ai -14,4% del 2024. Il risultato netto è stato negativo per 3,5 milioni di euro (vs. 3,3 milioni di euro del 2024), in miglioramento percentuale sui ricavi (-26% vs. -35% del 2024).



La Posizione Finanziaria Netta (PFN) al 31 dicembre 2025 è negativa per 2 milioni di euro (vs. 1,6 milioni di euro positiva al 31 dicembre 2024).



"I risultati del 2025 riflettono lo sviluppo dell'attività di broker assicurativo phygital e digital, sostenuto dalle sinergie commerciali tra le società del gruppo - ha commentato l'AD Gianluca De Cobelli - Il risultato dell'EBITDA nel secondo semestre segnala che la società è indirizzata verso la generazione di una redditività positiva. Confidiamo che l'evoluzione, prevista dal Piano Strategico 2026-2028, verso un modello di business focalizzato sull'attività di broker tecnologico, ci permetta di dare un ulteriore impulso alla crescita".

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