EdiliziAcrobatica, ricavi 2023 in crescita dell'11% schivano impatto stop a incentivi

(Teleborsa) -, l’azienda leader nel settore delle ristrutturazioni di esterni quotata su Euronext Growth Milan e Paris, comunica che isi attestano arispetto al 2022 (148,1 milioni) ed in controtendenza rispetto al mercato di riferimento., sul mercato italiano, dove nel 2023 è venuto meno l’importante effetto positivo dovuto agli incentivi di Stato, è riuscita a contenere il calo a 118,5 milioni di Euro, in flessione del 12% rispetto al 2022. Da segnalare l’ottima performance di, la società del gruppo attiva fino al 2023 nel settore dell’efficientamento energetico, che ha registrato ricavi per 32,7 milioni di Euro, in forte aumento rispetto a 8,2 milioni di Euro registrati al 31 dicembre 2022. L’ingresso di Acrobatica come azionista di maggioranza insi è rivelato strategicamente vincente: da aprile a dicembre, considerando la sola competenza post acquisizione, i ricavi sono stati pari a 7,9 milioni di Euro. Particolarmente soddisfacente è stata la performance della spagnola EA Iberica, i cui ricavi prodotti si sono attestati a 1,2 milioni di Euro, in aumento del 44,7% rispetto a 0,84 milioni di Euro dell’anno precedente. Quanto alla controllata francese, i ricavi prodotti nel 2023, sono stati di circa 3,9 milioni di Euro, in lieve diminuzione (-11%) rispetto all’anno precedente, quando si sono attestati a 4,4 milioni."Siamo particolarmente soddisfatti di questi risultati - commentano, rispettivamente CEO e CFO di EdiliziAcrobatica – che arrivano a chiusura di un anno in cui le aziende del settore dell’edilizia hanno sofferto per la cessazione degli strumenti di sconto in fattura e cessione del credito. Il modello di business di Acrobatica, però, ancora una volta si è rivelato vincente e ha consentito al gruppo di mettere a segno una crescita complessiva dell’11%, in controtendenza rispetto all’andamento del settore. In particolare, siamo fieri di avere creato anche nel 2023 nuovi posti di lavoro, sia in Italia che all’estero, offrendo a centinaia di persone la possibilità di entrare a fare parte di un gruppo che continua a crescere ed espandersi nel mondo col nuovo brand Acrobatica".