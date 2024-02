ALA chiude un altro anno record: EBITDA oltre 25 milioni euro

ALA

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nell’offerta di servizi di logistica integrata e nella distribuzione diprodotti e componentistica per l’industria aeronautica e aerospaziale, ha chiuso l'esercizio 2023 con undi euro. con un incremento del 47% rispetto ai 158,7 milioni dell’esercizio 2022) edcalcolato consolidando"Il 2023 è stato un altro anno record per il Gruppo ALA e siamo estremamente soddisfatti dei risultati preliminari ottenuti, che riflettono un notevole miglioramento delle nostre performance. Risultati raggiunti grazie sia ad una crescita organica ben al di sopra della media di mercato, che al contributo positivo derivante dall'acquisizione ed integrazione del Gruppo SCP Sintersa", commenta, Amministratore Delegato del Gruppo ALA, aggiungendo "nel 2023 abbiamo registrato e raccolti i frutti di importanti successi commerciali, soprattutto in Italia, Spagna e Regno Unito ed avviato, ancorché solo nell’ultimo trimestre, le attività relative all’accordo quadro pluriennale di Service Provider con Dassault Aviation in Francia. Questo contratto rappresenta un potenziale significativo per il 2024, anno in cui prevediamo di accelerare ulteriormente la fase di ramp-up"., con una significativa crescita del 50,4% rispetto ai 16,8 milioni dell’esercizio 2022 e del 28% rispetto al pro-forma calcolato consolidando Sintersa per l’intero anno 2022.con una crescita di 0,3 punti percentuali rispetto al 2022 (10,6%).La(debito) chiude a 29,4 milioni, in miglioramento rispetto alla posizione finanziaria netta al 30 giugno 2023 pari a 33,2 milioni, grazie ai flussi di cassa generati dalla gestione operativa.