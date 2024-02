FUM, ricavi scendono a 74 milioni di euro nel 2023 con base sfidante in Asia

Franchi Umberto Marmi

(Teleborsa) -(FUM), azienda attiva nella lavorazione e della commercializzazione del marmo di Carrara e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilconconsolidati pari a 73,9 milioni di euro, rispetto a 75,8 milioni al 31 dicembre 20222 (-2,5%), con una flessione pari a circa -1,9 milioni di euro concentrata principalmente nelle vendite in, che nel corso dell'anno precedente avevano registrato una crescita significativa e superiore rispetto allo storico.In controtendenza rispetto alla contrazione avvenuta in Asia, è stata registrata una crescita su importanti mercati quali il"Il risultato delle vendite raggiunto nel corso del 2023 conferma un periodo di crescita che ha visto Franchi Umberto Marmi raddoppiare i propri ricavi negli ultimi 9 anni - ha commentato l'- Quest'annonell'ambito della nostra strategia di crescita sia per linee interne sui vari mercati con i prodotti caratteristici dell'offerta FUM, sia per linee esterne, permettendoci di allargare il perimetro del gruppo attraverso l'espansione in nuove attività (come, ad esempio, il risanamento blocchi) e nuovi prodotti"."In un, come quello attuale, siamo convinti che nel medio periodo il nostro posizionamento distintivo che ci vede concentrati sui marmi di Carrara di alta gamma e le politiche di sviluppo sostenibile legate alle migliori procedure che tengono conto dell'impatto ambientale dei prodotti (LCA – Life Cycle Assessment) saranno vincenti e ci permetteranno di intercettare i grandi progetti iconici che saranno realizzati nei prossimi anni nelle varie aree a grande sviluppo quali ad esempio India e Medio Oriente".