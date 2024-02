Modica (Euronext): delisting non sono solo in Italia, Ddl Capitali positivo

Euronext

(Teleborsa) - "Se guardiamo ai dati del mercato, il 25% delle IPO in Europa durante l'anno scorso sono state fatte in Italia, con 38 transazioni, che hanno superato i delisting. Ovviamente ci sono cose da migliorare, ma la, che porterà unper il mercato". Lo ha affermato, Chief Financial Officer di, in una call con la stampa che ha seguito la pubblicazione dei risultati 2023 "Siamo inoltre attivi in altre iniziative con tutto l'ecosistema, ad esempio nel, per incrementare la liquidità", ha detto a chi gli chiedeva un commento sugli ultimi annunci di delisting , quelli di"I delisting comunque ci sono sempre stati e continueranno, e- ha aggiunto - Il fattore positivo è che ci sono le IPO e siamo attivi con l'ecosistema per migliorare il contesto generale".Sulle IPO, allargando lo sguardo all'intera Europa, il CEOsi è detto "", perché la pipeline di IPO è "consistente", e le aziende stanno aspettando una stabilizzazione dei mercati per sfruttare la finestra giusta.