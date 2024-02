Yolo Group sale al 100% di Bartolozzi Assicurazioni Broker

Yolo Group

(Teleborsa) -, operatore insurtech italiano quotato su Euronext Growth Milan - Segmento professionale, ha, broker operante in Toscana attivo nel settore delle polizze individuali, per professionisti, per società e in alcuni settori di nicchia.Il 28 febbraio 2022 Yolo aveva acquisito il 51% di Bartolozzi e in data odierna è stato"ad un prezzo non significativo convenuto tra le parti", si legge in una nota.Con questa operazione Yolo rafforza la sua struttura societaria,nel segmento phygital e conferma la validità strategica di puntare oltre che sul modello distributivo B2B2C-Digital anche sul modello B2B2C-Phygital.