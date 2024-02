Bonus psicologo, domande dal 18 marzo al 31 maggio

(Teleborsa) - Dali può presentare la richiesta sul sito dell'Inps(Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia), destinato ai cittadini richiedenti conRispetto allo scorso anno, sono stati innalzati gli importi del contributo ed è stato esteso a 270 giorni il tempo per il suo utilizzo. Lo rende noto il ministero della Salute sul proprio sito spiegando che alla scadenza del 31 maggio saranno elaborate le graduatorie degli aventi diritto in base alle risorse disponibili. Il contributo sarà erogato prioritariamente alle persone con Isee più basso, in base all'ordine di arrivo della domanda. Per inoltrare la domanda è necessario disporre delle credenziali SPID, CIE o CNS.Quest'anno sono stati innalzati gli importi del contributo ed è stato esteso a 270 giorni il tempo per il suo utilizzo: pnon superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario."La salute mentale, specialmente dei nostri giovani, è una priorità di sanità pubblica. Dal 2023 abbiamo reso strutturale il bonus psicologo aumentando fino a 1.500 euro l'importo del contributo che i cittadini possono chiedere", afferma il ministro della Salute, Orazio Schillaci.