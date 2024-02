Debutto in rally per Palingeo. Franzoni: "Soddisfatti della quotazione. Contiamo di ampliare il nostro mercato"

Palingeo

(Teleborsa) - Ottimo debutto a Piazza Affari del titolosu Euronext Growth Milan. Le azioni hanno avviato le contrattazioni a 5,3 euro in sopra il prezzo di collocamento fissato a 5 euro. Al momento il titolo ha raggiunto un massimo intraday di 5,6 euro.La società, nata nel 1999 a Brescia, è attiva nella geotecnica. Opera nel settore delle fondazioni speciali offrendo servizi ai primari operatori nel settore delle costruzioni civili e infrastrutturali, e agli operatori industriali o della pubblica amministrazione.Palingeo rappresenta ladedicato alle piccole e medie imprese. Si tratta della quinta quotazione del 2024 su Euronext.In fase di collocamento Palingeo ha raccolto 7,4 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell’opzione di over-allotment. In caso di integrale esercizio dell’opzione di over-allotment, l’importo complessivo raccolto sarà di circa 8,1 milioni.Palingeo al primo giorno di quotazione. Siete soddisfatti? Siamoquindi contentissimi, ha detto ai microfoni di Teleborsa,Come è stato il percorso per arrivare alla quotazione? Direi che è stato molto impegnativo, ma condiviso con i nostri consulenti finanziari che ci hanno aiutato, diciamo che il peso è stato condiviso fra i vari protagonisti ed è stata una esperienza molto formativa.Quali sono i vostrigrazie alla vostra quotazione? La nostra idea, ha spiegato Franzoni, è quella di effettuare una crescita dall'interno, quindi attraverso l'acquisizione di nuove attrezzature e nuove maestranze specializzate per l'utilizzo di queste nostre attrezzature che nel nostro campo sono molto complesse. In questo momento mancano, nel senso che i lavori sono talmente pressanti e onerosi che non riusciamo a soddisfare tutta la richiesta. Quindi l'C'è anche un ampliamento delle prospettive dei servizi? Noi i servizi già li copriamo in toto, siamo un'azienda che utilizza tutte le tecnologie del nostro settore, diciamo che. Quindi il numero di cantieri contemporaneamente aperti in Italia.Sicuramente siamo un'impresa che non abbandona il cantiere alla prima difficoltà, abbiamo. Quindi risolviamo i problemi durante l'esecuzione dei lavori e le portiamo a termine nei tempi richiesti.Il 2024 è appena iniziato, voi cominciate con la vostra quotazione.Le, ha affermato Franzoni, sono, vista la partenza,. Noi siamo cresciuti molto dal 2021 al 2022, la crescita è proseguita nel 2023 e dai primi mesi del 2024 notiamo un aumento della richiesta di cantieri, di lavori molto importanti con un valore intrinseco notevole. Abbiamo aperto una unità in provincia di Messina, dove non eravamo mai stati e quindie di continuare la crescita che è stata ripida in questi ultimi due anni".