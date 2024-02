Guadagni alla Borsa di Tokyo e tra le altre piazze asiatiche

Tokyo

(Teleborsa) - Si chiude in rialzo l'ultima seduta finanziaria per la Borsa di, sulla scia del consolidamento messo a segno dagli indici azionari statunitensi e dei dati sulla contrazione a sorpresa del PIL in Giappone, nel quarto trimestre. Dato che secondo gli addetti ai lavori potrebbe allungare l’attuale politica monetaria ultra-espansiva da parte della Banca centrale giapponese (BoJ).L'indice giapponese,sale dell'1,18%; sulla stessa linea,guadagna l'1,29% rispetto alla seduta precedente.Su di giri(+2,4%); sulla stessa linea, sale(+1,31%).Guadagni frazionali per(+0,51%); con analoga direzione, poco sopra la parità(+0,69%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,13%. Seduta in ribasso per l', che mostra un decremento dello 0,75%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,05%.Il rendimento per l'è pari 0,73%, mentre il rendimento deltratta 2,46%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:05:30: Indice servizi, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,7%).