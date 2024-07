Poco mossa la Borsa di Tokyo. Deboli le piazze cinesi

Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile la borsa diche chiude poco sotto la parità. La debolezza dello yen che ha dato slancio al comparto legato all'export resta sotto i riflettori degli investitori che scommettono su un possibile intervento sul mercato delle autorità monetarie per scoraggiare l'eccessivo indebolimento della divisa nipponica. Piazze cinesi poco mosse, orfane oggi del fato di Hong Kong rimasta chiusa per festività.L'indice giapponese lima lo 0,03%, attestandosi sui livelli della vigilia, mentre, l'indice di Shenzhen avanza in maniera frazionale, arrivando a 8.868 punti.Sulla parità(+0,1%).Senza direzione(+0,28%); poco sotto la parità(-0,48%).Composto rialzo per l', che si muove con un guadagno dello 0,46%. Grande giornata per l', che sta mettendo a segno un rialzo del 2,13%. Modesto recupero sui valori precedenti per l', che passa di mano in progresso dello 0,19%.Il rendimento dell'tratta 1,07%, mentre il rendimento delè pari 2,23%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:02:30: PMI manifatturiero (atteso 50,1 punti; preced. 50,4 punti)03:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 51,5 punti; preced. 51,7 punti)01:50: Indice Tankan, trimestrale (atteso 12 punti; preced. 11 punti)03:45: PMI servizi Caixin (atteso 53,4 punti; preced. 54 punti)01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,5%; preced. -1,2%).